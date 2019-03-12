禁飛令擴大 英法德多國下令停飛波音737 MAX

2019-03-12 23:59

首次上稿 23:23

更新時間 23:59

〔即時新聞／綜合報導〕波音公司737 MAX8客機近5個月2度失事，讓多國下令停飛，英國、法國、德國和馬來西亞等國12日陸續宣布，禁止波音737 MAX在該國領空飛行。

綜合外媒報導，英國民航局（CAA）12日表示，作為預防措施，暫停波音737 MAX客機在該國領空起降或過境，直到另行通知。馬來西亞民航局也宣布暫停波音737 MAX8客機在大馬領空起降和過境，直到另行通知。

德國、法國和愛爾蘭也在不久後宣布禁止波音737 MAX在該國領空飛行。先前已有衣索比亞、印尼、中國、新加坡、澳洲、阿曼等國宣布禁飛令，還有多家航空也先後宣布停飛波音737 MAX8。

但美國聯邦航空總署週二表示，「我們將繼續參與事故調查，並將根據證據做出任何進一步措施的決定」。波音公司週二說，該公司對737 MAX的安全性充滿信心，並不打算向運營商發布新指引。

衣索比亞航空一架波音737 MAX8週日在起飛不久後墜機，機上157人全數罹難。去年10月，印尼獅子航空同型號客機在海上墜毀，造成189人死亡。

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