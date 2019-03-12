新版脫歐協議草案 英國國會明凌晨3時闖關

2019-03-12 21:36

〔編譯孫宇青／綜合報導〕距離英國3月29日脫離歐盟僅餘16天，英國下議院將在台灣時間13日凌晨3時，再次表決先前被大比數否決的脫歐協議草案。首相梅伊已在表決前夕取得歐盟「具法律約束力的修訂」，一旦英歐雙方之後就經貿關係談判破裂，英國可不必無限期受制於北愛爾蘭「邊境保障措施」（backstop）。

脫歐協議草案中的「邊境保障措施」，旨在避免北愛爾蘭與愛爾蘭出現「硬邊界」，但被質疑將使英國永遠受困於歐盟關稅同盟與單一市場。梅伊近期積極與歐盟就此協商，終在11日獲得歐盟「讓步」，願意提供額外的法律保障，包括：一、不會無限期實施該措施，一旦歐盟未遵守，英方可提出「正式質疑」（formal dispute）；二、雙方將盡力在2020年底前提出取代該措施的替代方案。

另外，梅伊還提出一項「單方面聲明」，指若替代方案難產，英方有權訴諸一個獨立仲裁委員會，單方面解除「邊境保障措施」的規範。由於歐盟方面未正式予以否決，該聲明因而被視為具有法律效力。歐盟執委會主席容克則警告英方，「不會再有第三次機會」，呼籲英國國會投下同意票，「要不接受這份協議，要不就不要脫歐了」。

值得注意的是，除了在野黨「工黨」等抨擊梅伊談判失敗，並未針對爭議措施做出實質修改外，英國檢察總長柯克斯（Geoffrey Cox）12日更發表一份脫歐法律意見書，指新版脫歐協議並未消除「邊境保障措施」的法律疑慮，脫歐後該措施仍有可能無限期實施。這項說法料動搖梅伊執政友黨北愛爾蘭「民主統一黨」（DUP）等國會強硬脫歐派的支持意志，使協議「凶多吉少」。

梅伊已承諾，若英國國會12日拒絕新版脫歐協議草案，會讓國會在13日針對是否無協議脫歐進行表決。如果表決結果為否，國會將在14日再就是否先行延遲脫歐進行表決。

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