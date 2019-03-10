澳洲河流驚見詭異生物 網友嚇傻：異形來了？

澳洲北領地卡卡杜國家公園附近的瑪麗河（Mary River），驚見一條詭異生物出沒，外國網友驚呼這根本就是異形。（圖擷自Outback Boat Hire臉書）

2019-03-10 13:27

〔即時新聞／綜合報導〕澳洲男子羅斯（Andrew Rose）日前到北領地卡卡杜國家公園附近的瑪麗河（Mary River）垂釣時，赫然看到一條詭異的河中生物，他拍下照片PO到臉書後，許多網友都嚇傻直呼這根本就是異形！

據《ABC》報導，羅斯透露，當時誘餌沒有正確地移動，因此他拉了一拉釣線，就看到了長得奇形怪狀的生物。這條「魚」沒有眼睛但有著鋒利的牙齒，羅斯以前根本就沒看過這種東西，似乎只有在史前時代或電影裡才會出現類似生物。

羅斯和一同垂釣的朋友為「魚」拍照後，將牠放回瑪麗河中，照片旋即在網路上掀起熱議，有人說牠是外星生物，還有人認為這是電影《終極戰士》裡外星戰士的年幼模樣。

不過，澳洲北領地博物館與美術館的魚類專家哈默（Michael Hammer）指出，該條詭異的生物應該是「須鰻鰕虎魚」，沒有眼睛且生活在泥濘中，人們很少發現牠們，但尖牙利齒就如同碎玻璃一樣尖銳，一旦目睹須鰻鰕虎魚出沒就要小心一點。

魚類專家認為，該種詭異生物應該是「須鰻鰕虎魚」。（圖擷自Outback Boat Hire臉書）

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