「孌童紀錄片」爭議 多國電台拒播麥可傑克森歌曲

2019-03-08 23:48

〔即時新聞／綜合報導〕美國已故搖滾巨星麥可傑克森（Michael Jackson）生前被控性侵男童，事後雖然無罪獲釋，但孌童醜聞仍重創他的事業，3日在紀錄片《離開夢幻莊園》（Leaving Neverland）播出後，再度引發外界熱議，讓多家廣播電台宣布禁播他的歌曲。

綜合外媒報導，在《離開夢幻莊園》中，找來現年36歲的羅布森（Wade Robson）與41歲的薩菲丘克（James Safechuck），2名男子均聲稱自己兒時曾被麥可性侵，而紀錄片在播出後引起熱烈回響，加拿大、澳洲、紐西蘭各國均有電台宣布停播麥可的歌曲。

報導指出，紀錄片在美國有線頻道HBO播出後，英國曼徹斯特的國家足球博物館甚至宣布，將永久撤走館內自2014年起設置的麥可雕像，不過館方並未指明和該支紀錄片有關，僅表示是要改變展品配置。

據了解，雖然麥可再次成為輿論攻擊的焦點，不過麥可的家人及粉絲堅信麥可的無辜，並斥責這支紀錄片內容不實，對已故的麥可是「公開處刑」。

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