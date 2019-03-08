訴訟纏鬥半世紀！首對登記結婚男同志 官方准許享受配偶福利

2019-03-08 23:38

〔即時新聞／綜合報導〕美國第一對申請結婚許可的男同志伴侶，打了近半世紀的法律訴訟後，近日終於受到官方全面承認，這對77歲的佳偶也被准予配偶的退休福利。

根據美國國家廣播公司新聞網（NBC News）報導，美國同性婚姻先驅麥康奈（Michael McConnell）和貝克（Jack Baker），1971年鑽過法律漏洞取得結婚許可，是目前美國已知最早合法結婚的同性伴侶。

1970年代的明尼蘇達州沒明文禁止同性婚姻，貝克遂改名為較中性的「派特林（Pat Lyn）」，麥康奈則單獨前往公家機關申辦婚姻許可，並未告知自己的配偶是男性，兩人因此成功取得婚姻許可證，透過宗教儀式結婚；官方得知兩人同性別後，拒絕登錄婚姻資料，雙方展開長達48年的法律大戰。

美國最高法院2015年判決同性婚姻合法後，州法官去年（2018年）裁定麥康奈和貝克原先的婚姻有效，不用補結婚；今年2月，這對伴侶收到社會安全局的通知，表示兩人共結連理48年，有權享受配偶福利，取得聯邦退休福利。

貝克說，這證明了全球首筆記錄在政府公共檔案的同性婚姻，是在明尼蘇達州。

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