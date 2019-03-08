慘輸鄭文燦！柯文哲訪美行程被降級 華府僅剩國會大廈

2019-03-08 14:01

〔即時新聞／綜合報導〕台北市長柯文哲下週即將訪美9天，北市府今天中午公布9天的行程安排，原本計畫參訪美國國務院和國防部，僅在華盛頓拜訪國會大廈，以及參訪史密森學會和林肯紀念堂，被外界質疑降級，比起桃園市長鄭文燦的參訪規格低。

綜合媒體報導，柯文哲預計16日晚間到達紐約飯店休息，17日與哥倫比亞大學政治學教授黎安友進行早餐會，接著前往911國家紀念博物館、南街海港，中午與紐約的台裔美籍政要午餐會，下午參觀MOMA當代藝術博物館，並與紐約地區留學生座，晚間出席僑界宴會。18日上午拜訪紐約辦事處，下午參訪紐約市政機構，晚間搭機前往華盛頓。

19日上午參訪國會大廈、水岸碼頭，中午與華盛頓市府官員餐敘，原本下午計畫訪問國務院、國防部，卻更改為參訪史密森學會、林肯紀念堂，晚間則接受駐美代表處宴請。

20日上午將在華府傳統基金會發表演說，接著搭機前往亞特蘭大，晚間參加亞特蘭大締結姐妹市40週年慶祝酒會。21日上午將出席台美商會MOU簽約儀式，並拜會喬治亞州長肯普（Brian Kemp），隨後搭機前往波士頓。22日參加波士頓生技產業論壇，中午拜會波士頓市長沃爾什（Marty Walsh），下午則參訪麻州生技醫藥新創公司Mass Challenge，接著和青年創業家及學生進行座談會，隨後趕回紐約搭機返台。

外界質疑柯文哲訪美行程被降級，北市府發言人劉奕霆回應，指行程都透過駐處安排，北市府尊重駐處的安排，行程還有可能再做調整，所以沒有層級不夠或行程不夠滿的問題。

對於柯文哲訪美行程被降級，網友紛紛認為，鄭文燦的訪美規格明顯高出許多，「被鄭文燦屌打」、「舔共註定沒尊嚴」、「首都市長輸給桃園市長」、「美國人早已看透柯文哲」、「再繼續舔共、兩岸一家親啊」、「柯文哲把美國當幼稚園耍，對中國如視雙親」。

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