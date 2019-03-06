鄭文燦訪美 籲美國更重視台灣

2019-03-06 15:18

［記者謝武雄／桃園報導］桃園市長鄭文燦於美東時間3月5日續訪美國華盛頓，除拜會7位國會議員、智庫外，晚間並與華府僑胞座談；鄭文燦也強調，台灣從威權走向民主，是許多人努力成果，未來台灣仍將面對諸多困難，除自己要更努力，也需要以美國為主的全球民主網絡力量支援，希望透過此次訪美，讓美國政策對台灣更重視、更支持，台灣走向國際能有更大突破。

鄭文燦等一行人，5日拜會民主黨聯邦參議員Tim Kaine、共和黨聯邦參議員Todd Young，以及眾議員Brad Sherman、Ted Lieu、Ted Yoho、Mark Takano、Jimmy Gomez等共7位國會議員，並拜訪國際民主研究院（National Democratic Institute, NDI）及國際共和研究所（International Republican Institute, IRI）兩智庫，他也感謝國會中有許多支持台灣朋友，願意為台灣發聲，也很高興，雖然共和黨、民主黨政策路線不同，但兩黨都一致支持台灣。

鄭文燦說，華府特區長期以來對台灣訪問有諸多限制，台灣重要政治領導者要到華府訪問並不容易，非常感謝美國在台協會的協助，讓此次訪問行程得以成行，順利與美國政要交換意見，為台灣發聲、表達民主台灣的理念訴求，也希望美國能夠成為維繫亞太地區安全、民主和繁榮最主要的支柱。

鄭文燦指出，4日拜會國務院亞太事務代理副助卿史墨客Hanscom Smith及國務院台灣協調處處長何樂進Jim Heller，討論台美關係議題；5日也拜會兩位參議員，表達希望美國政府對台灣在經貿、安全等方面有更大支持，也很高興兩位參議員對台灣民主繁榮及國家安全是一致支持。

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