訪美行程保密有壓力？柯P：客隨主便，不爭才是爭

2019-03-08 11:53

〔記者蔡亞樺／台北報導〕台北市長柯文哲上半年行程滿檔，上月底出訪以色列，本月16日至24日訪美，有媒體質疑許多訪美行程並不公開，來自美國的壓力，對此柯文哲今早受訪時表示，他的態度就是客隨主便，牽涉政治問題就給美國在台協會（AIT）安排就好，所謂不爭才是爭，「你去跟他講我要去哪，不見得可以去」，所以他（指美方）方便就好。

柯文哲訪美行程以美東為主，總計7天，除了安排訪華府，還包括東岸大城紐約、波士頓、亞特蘭大等地，拜訪當地生技、新創產業，也會和當地留學生、僑界進行交流，另外也不排除可能會在華盛頓安排演說。

今早媒體提到許多美國行程不公開，聽得柯文哲滿頭疑惑，反問記者說「不公開嗎？我有很多不公開嗎？我不曉得」；媒體追問是否美方有給壓力？柯說，他的態度就是客隨主便，如果是波士頓就自己安排，像華盛頓、紐約等牽涉政治問題，就給AIT安排。

柯強調，就像人家說的客隨主便、不爭才是爭，「你去跟他講我要去哪，不見得可以去」，所以美國方便就好，並重申像是華盛頓的行程，乾脆讓AIT安排就好。

新黨台北市議員侯漢廷涉及共諜案，遭限制出境，日前他以隨柯文哲訪美為由，向法院聲請解禁，但有網友爆料，根本沒抽到侯漢廷。柯文哲今早也被問到此事，柯解釋，出國提供3個議員隨行名額，採取抽籤方式，沒有抽到想要去就自費，就這麼簡單。

媒體提到侯漢廷因隨行訪美而解除境管，柯文哲趕緊撇清責任表示，解除境管不是他的責任，境管局要怎麼處理是境管局的事情。

柯文哲訪美結束，4月參加大甲媽祖遶境，5月中旬再度南下高雄與柯粉會面，遭質疑市政無感。對此柯文哲指出，他只是不想做一大堆廣告而已，這個就是政治理念，政治要落實在人民生活的每一天，「就每天做做做」，時間久了再回頭去看，就會覺得改變很多。

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