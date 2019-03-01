鄭文燦訪美首日會見洛杉磯副市長 談機場城市發展

2019-03-01 20:06

［記者謝武雄／桃園報導］桃園市長鄭文燦率團訪美，於美國洛杉磯時間2月28日下午抵美後，隨後前往洛杉磯市政府，拜會副市長Nina Hachigian、國際貿易及投資主任Christine Peterson，針對機場城市發展、產業動態等議題進行廣泛意見交換，預計於隔日拜訪桃園在加州的姐妹市聖貝納迪諾郡（San Bernardino County），也期盼與加州各城市能夠有更深入交流合作。

鄭文燦表示，桃園是台灣國際機場所在地，更是高科技產業重鎮，與加州城市交流密切，華航、長榮至洛杉磯共有四個直飛航班，吸引許多東南亞旅客來桃園轉機，桃園國際機場目前也在擴建，第三航廈預計在2023年完工，來台旅客人數可從去年的4600萬人次提升到8000萬人次，屆時，直飛洛杉磯航班一定會增加，而桃園機場周邊物流業約有1800家左右，機場擴建也預留產業發展腹地。

對於Nina Hachigian詢問美中貿易戰下台灣產業狀況；鄭文燦表示，桃園工業產值全台最高，很多美國企業、電子大廠都設廠桃園，加上台灣產業在智慧財產權的保護及企業文化上與美國較為相似，因此，美中貿易大戰期間，已有多家企業把產能或訂單從中國移回台灣，為桃園帶來的效益非常顯著。

晚間市政顧問田詒鴻舉辦歡迎晚宴，包括聖貝納迪諾郡郡監督暨安大略國際機場管理局委員柯特．海格曼（Curt Hagman）、安大略國際機場管理局CEO 馬克．索普（Mark Thorpe）及洛杉磯僑胞朋友共進晚餐，晚餐後也受邀前往聆賞由台灣人聯合基金會（TUF）舉辦的「228七十二週年紀念音樂會」，透過許多膾炙人口的台灣樂曲，與異鄉同胞共同追思緬懷。

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