容移代金制度喊停 鄭文燦：初期選定區域試辦

2019-02-28 11:02

［記者謝武雄／桃園報導］桃園市政府都市發展局於11日發布都市計畫容積移轉代金辦法，引發公共設施保留地（公保地）地主質疑，並全省串聯抗爭；由於各界壓力接踵而至，市長鄭文燦昨天特別說明，目前市府只是通過代金計算方式，但要如何實施尚無定論，初期會選定區域試辦，也會邀請各方凝聚共識，不會驟然實施。

鄭文燦表示，11日公布的只是「桃園市政府都市計畫增額容積及容積移轉代金申請案件審查許可要點」，簡言之就是代金計算方式，另都市發展局建議建商辦理容積移轉，可選擇捐地、代金或部分捐地、部分代金方式取得容積，他並未核定這份公文，未來會要求都發 局邀請地主、建商代表召開公聽會，聽取各方意見，必須擬聚共識才能實施，原則上初期會選定試辦區域。

鄭文燦說，目前容積移轉辦法是針對各都市計畫自行辦理，目前30多個都市計畫未徵收公共設施用地狀況並不相同，也造成市場行情不一，若驟然實施代金制度，讓建商自行選擇代金、捐地比例，則對於高單價地區會捨捐地繳代金，只有低單價地區還會捐地，至於代金、捐地價格差異不大地區，還可以向地主殺價，如此一來對地主的確有殺傷力。

鄭文燦也提到，目前工業區建築以代金代替捐地實施容積移轉，各界都有共識，未來也會優先考慮實施容移代金制度。

都發局則表示，日前全國公保地地主自救會桃園分會秘書長李奇昱帶領多位地主代表到市府陳情，也達成多項決議，包含召開公聽會，聽取各方意見，另政策實施一定會有完整配套措施、全案實施一定會有緩衝期，市府會儘快舉行公聽會，聽取各界聲音，以凝聚共識，尋求各界都能接受方案。

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