敏感時刻 美國開審中國前外交官 傳其富豪家族曾助北韓發展核武

2019-03-07 07:42

〔即時新聞／綜合報導〕就在「川金二會」破局、美中貿易戰談判關鍵時刻，美國紐約法院於本月5日開審一名中國前外交官鐘丹（Dan Zhong，譯音），控告他涉嫌在美國經營建築公司期間，強迫來自中國的工人當黑工。

綜合媒體報導，特殊的是，鐘丹早在2016年就已在美國被捕及起訴，遲到週二才開審，而鐘丹也只是中國駐紐約總領事館的職員，同時跟他一名領事館的同事王嵐東（Landong Wang）一起，共同在美國經營一家中國建築公司的美國分公司，但是，兩人政治背景很受矚目。

2016年11月鐘丹被捕，王嵐東則潛逃回中國，根據美國檢方的資料，指鐘丹是中國巨富、日林建築集團董事長王文良的侄子，鐘丹多次申請保釋都遭拒絕，原因都指向他牽扯到克林頓基金會獻金受到聯邦審查，可能潛逃。

重點就在王文良，被指王文良幾乎雄霸中國與北韓邊境，靠建築業發大財，獨大中國邊境城市丹東港，傳聞前往北韓的中國船隻都需要日林集團過手同意，甚至被爆，曾助北韓發展核武。

王文良被指與中國前外交部長李肇星關係親密，因而成為中國駐紐約總領事館等幾十個海外重點工程的承建商。

至於鐘丹受審的案件，是指他從2010年起，以翻修中國駐美使館大樓為由，申請多位中國籍工人至美國，但這些人卻被送往長島和皇后區裝修私人豪宅，而這些中國人落地美國後，就被鐘丹等人沒收護照，只能成為廉價黑工，光是在2014年，從中國帶46名工人到美國，其中有16人已在美國工作超過4年，這些人全部被關在一起，只能集體上工，不能自由進出。

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