FBI局長：華為爭議無關政治 是法治問題

2019-03-07 00:23

〔即時新聞／綜合報導〕美國聯邦調查局（FBI）局長瑞伊（Christopher Wray）週三（6）表示，中國電信公司華為爭議背後沒有政治動機，此事攸關法治。他還警告，來自中國的威脅「令人震驚」，而且長時間沒有引起美國的重視。

「BBC中文網」報導，瑞伊週三出席在美國舊金山舉行的RSA網路安全會議時，談論到華為爭議，據英國《每日電訊報》指出，他說，這無關貿易，也和政治無關，甚至也不屬於外交事務。這件事關係到法治。

瑞伊表示，他們要做的一切都是以獨立事實為依據，不管最後牽涉到哪裡發生的事情，不管牽涉到什麼人，也不管什麼人願意不願意。他說，「如果我們發現什麼人對美國人和美國公司犯下了涉及聯邦的罪行，我們都要將他們繩之以法」。

在加拿大被捕的華為財務長孟晚舟週三將再次出庭，加拿大法庭將決定引渡聽證日期。美方希望將孟引渡到美國接受審判，美國指控她違反了對伊朗制裁的法律禁令。

另外，瑞伊也指出，來自中國的威脅已經達到前所未有的水平，他說，有50多個辦事機構「調查經濟間諜」的特工都發現「指向中國的線索」。

他警告說，這是前所未有的事情，「我不是個虛張聲勢的人，但是讓我有生以來感到意外的是反間諜面臨來自中國的威脅，其廣度，深度和規模」。

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