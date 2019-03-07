B-52轟炸機中國外海巡邏 美軍曝「持續轟炸機進駐任務」

2019-03-07 00:31

〔即時新聞／綜合報導〕美國空軍2架編號分別為TOXIN01、TOXIN02的B-52H轟炸機，在本月4日中國人民代表大會召開之際，離開關島安德森空軍基地，分別飛往南海與東海，美國太平洋空軍對此聲明，當時是在進行「持續轟炸機進駐任務」（continuous bomber presence mission）。

綜合外媒報導，美國太平洋空軍證實2架B-52H同溫層堡壘轟炸機4日的行動，並說明它們當天是在進行常規訓練任務，1架轟炸機在返回關島前飛抵南海執勤，另1架轟炸機則是在歸途前與美國海軍、日本自衛隊一起在日本海附近共同演訓，均是作為美國在印太地區「持續轟炸機進駐任務」的一部分。

美軍補充，這2架轟炸機都是由波音KC-135空中加油機在高空中加油的，太平洋空軍會定期進行這類遠程巡邏，2架B-52H轟炸機隸屬的特遣隊伍目前已部署在關島的安德森空軍基地。

報導指出B-52H轟炸機上次至東海與南海巡邏，分別是在2018年9月和11月。B-52H轟炸機和美國海軍P-8A海神式海上巡邏機也曾於2018年8月在日本東海附近進行訓練演習。

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