死人床、高壓電擊...中國殘酷宗教迫害 美官員籲國際關注

2019-03-06 20:30

〔編譯陳成良／綜合報導〕由10多個宗教和人權組織組成的「促進中國宗教信仰自由聯盟」4日在美國國會內正式成立。與會政要及信仰團體代表均表示，近年來，中國對信仰自由的迫害不斷加劇，必須採取行動、制止迫害。剛從中國流亡到美國的前瀋陽企業家于溟，以親身經歷揭露了中國對宗教的殘酷迫害，美國國際宗教自由無任所大使布朗巴克（Sam Brownback）疾呼北京「停止信仰迫害，中國當有信仰自由。」

「我曾經多次遭到6、7個警察把我全身衣服扒光並綁起來，再用30萬伏特的高壓電棍來電擊我……還有全身被捆綁坐在鐵椅上，拿牙籤扎手指縫，」法輪功學員于溟對《美國之音》講述了他因為宗教信仰而被關押期間的慘況。

于溟手上展示著一張張觸目驚心的畫像，描述過去12年來他在坐牢期間所遭受的酷刑經歷。「這叫做死人床，把人四肢這麼撐開，綁在上面，就這樣綁了一個多月，」于溟說。回憶起那段慘痛的過去，他眼眶開始泛紅。

于溟曾是瀋陽一名成功企業家，並擁有幸福家庭。但在過去20年來中國對法輪功的迫害中，他有12年是在監獄和勞教所中度過，遭受過高壓電擊、關鐵籠、長期吊銬、灌食等各種酷刑，多次從死亡邊緣走回來。

他說：「在這個過程當中，我就想必須要把這場邪惡揭露出來。因為他們在消滅我們的精神與生命的同時，也在銷毀一些證據和掩蓋他們的罪行。所以不管用什麼方式，我想盡一切辦法也要把這場迫害的真相記錄下來，哪怕是（冒著）失去生命的危險。」

從2008年開始，于溟想辦法用隱藏的攝影機，在中國勞教所、監獄拍攝了大量被強迫奴工及被迫害致殘、致死的法輪功學員的影像像畫面。他表示，將很快把這些第一手資料公開出來。這將是20年來，首次有這樣的證據在國際社會曝光。

美國聯邦眾議員麥高文，剛被任命為美國國會及行政當局中國委員會主席（CECC），同時也是湯姆-蘭托斯人權委員會共同主席。他誓言要讓中國人權問題受到更多關注﹐並成為美國對華政策核心。麥高文說：「我們深切關注法輪功問題。下面幾個月我們要探討如何來做。」

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/