中國人大後... 陸委會副主委警告：中國統一台灣將出新招

2019-03-06 07:15

〔即時新聞／綜合報導〕中國週二舉行第13屆全國人大二次會議，並再度對台發出警告稱，台灣應當避免追求政治獨立。我國陸委會副主委邱垂正預測，這是北京一系列新動作的開端，目的是將實行民主制度的台灣拉入北京的控制。

《美國之音》報導，邱垂正透露中國將有新動作，在中國全國人大舉行完10天的年會後，中國政府將會邀請部分台灣人士參與會議，內容將討論中國國家主席習近平今年1月2日發出的和平統一與兩岸談判共同發展的呼籲。邱強調，台灣政府堅決反對跟中國大陸統一。

邱提到，「我們也看到近​​​​期它涉台的單位來邀請我們的台商，或者是台生主持相關的座談跟論壇。我們會覺得在兩會之後，會推動一系列的相關的活動跟立法，來呼應習五條。」他也認為，中國這個新動作，是在與台灣政界人士進行「民主磋商」，但磋商會排除執政的民主進步黨。

他表示，台灣官員將「高度注意」這次中國的全國人大，並認為今年中國人大可能通過法律跟習近平今年1月提出的倡議做為配套，並說中國全國人大會議配套的活動，也可能涵蓋習近平提出的對台灣實行「一國兩制」，意思是由北京掌大權，台灣有一定的自治。

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