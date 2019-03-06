向特首丟三明治沒砸中 港泛民領袖襲擊罪被推翻

2019-03-06 18:00

〔即時新聞／綜合報導〕香港泛民派領袖之一、社民連主席吳文遠，涉嫌在2016年向時任特首梁振英丟「臭魚三明治」，被以普通襲擊罪處3週監禁，吳之後向高院提出上訴，今（6）日勝訴，獲撤罪名和刑期。

綜合港媒報導，吳文遠在2016年立法會選舉投票日當天，向梁振英示威並丟擲三明治，但梁振英彎腰避過，三明治擊中在旁的總督察劉泳鈞，吳因此被港府律政司控告，法庭以普通襲擊罪處3週監禁。

吳去年就罪名和刑期向香港高院提出上訴，法廷今日裁定吳上訴成功、無罪釋放。法官在判決書中指出，有充分證據證明吳有意襲擊梁振英，但律政司卻控告吳襲擊劉泳鈞，覺得「大惑不解」。

法官指出，若律政司因為梁振英當時是特首，為避免傳喚梁做證人而選擇控告吳襲擊劉泳鈞，就是為了一個人或遷就一個人，而做出「表面看來不合常理的檢控決定」，「這做法明顯地是值得商榷和令人不安的。」

吳文遠直言對判決感到意外，但對此裁決表示歡迎，認同法官指律政司控告他襲擊警員而不是梁振英，相當荒謬，他認為，律政司控告他已有政治目的，又因政治原因避開不傳喚梁振英作證人。

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