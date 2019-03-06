看懂中共一國兩制論述 主權只能屬於北京

2019-03-06 16:54

〔中央社〕中國國家主席習近平1月提出探討「兩制」台灣方案後，儼然成為中共現階段對台工作重點。不少中國學者隨之做出延伸詮釋，卻模糊了「一國兩制」的起源與意涵。

所謂的「一國兩制」即「一個國家，兩種制度」。最早源自北京當局與西藏在1951年簽署的「十七條協議」。中共當時承諾，在「西藏主權屬於中華人民共和國」的前提下，保留西藏政教制度，讓藏人自治。

不過，協議簽署後，中共仍在西藏以外的藏區，強制推動人民公社，導致漢藏衝突，大批難民湧入拉薩，最終釀成1959年拉薩武裝衝突，第十四世達賴喇嘛流亡印度，西藏版「一國兩制」隨之告終。而香港、澳門則分別在1997、1999年隨著主權轉移，成為正式實施「一國兩制」的特別行政區。

至於「一國兩制」台灣方案，則源自中共已故領導人毛澤東在1956年所提出的「和平解放台灣」構想。時任中國國務院總理周恩來則在1963年正式提出「一綱四目」完整論述。

根據人民網資料，「一綱」指的是「台灣必須統一於中國」；「四目」則是「台灣統一於中國，除外交必須統一於中央外，台灣之軍政大權、人事安排悉委於（先總統）蔣中正；台灣所有軍政及經濟建設經費不足之數，悉由中央撥付」。

「四目」還包括：「台灣的社會改革可以從緩，一旦條件成熟並徵得蔣中正的同意後進行；互約不派特務，不做破壞對方團結的事」。

然而，隨著中國大陸爆發文化大革命，相關對台工作也被暫時擱置，直到中共已故領導人鄧小平於1978年再次提出。鄧小平當時宣稱，統一後，陸方將會「尊重台灣現實情況」、「某些制度跟生活方式可以不動」等。

時任中國全國人大常委會委員長葉劍英則在1981年10月提出「一國兩制」較完整內容，其中宣稱，統一後台灣的位階是如同港澳一樣的「特別行政區」，「享有高度的自治權，並可保留軍隊」。

不過，鄧小平在1983年提出「中國大陸和台灣和平統一的設想」則進一步表明，不贊成台灣「完全自治」，「在國際上代表中國的，只能是中華人民共和國」，台灣可以有自己的軍隊，「只是不能構成對大陸的威脅」等。

前中共領導人江澤民、胡錦濤執政期間，都曾重申上述論述，但並未進一步闡釋，直到習近平上台後，才有往前推動的跡象。

習近平2014年9月在北京會見台灣統派團體時，便提出「一國兩制」在台灣的具體實現形式，「會充分考慮台灣現實情況，充分吸收兩岸各界意見和建議」。

之後，習近平1月2日在「告台灣同胞書」發表40週年紀念會提出對台「習5條」，便談到要透過民主協商等方式，探索「兩制」台灣方案。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/