中學者指一國兩制要去主權、滅國軍 王浩宇：藍營政客可閉嘴了

2019-03-01 20:58

〔即時新聞／綜合報導〕中國領導人習近平在今年初時提出，要探索「一國兩制」的台灣方案，遭總統蔡英文強硬回擊台灣絕不接受。中國學者王英津今天表示，研擬「一國兩制」台灣方案，須處理「去主權化改造」、「台灣軍隊去留」、「台灣國際空間處理」、「台灣控制海域的未來管轄」4項議題。對此，議員王浩宇表示，支持和平協議的藍營政客可以閉嘴了。

中國人民大學兩岸關係研究中心主任王英津在香港媒體《中評社》發表文章指出，台灣的問題有獨特性，這些獨特性是設計「兩制」台灣方案的重點和難題。他認為必須除去「中華民國仍然存在」的「政治符號、稱謂、法律及制度」，未來才能夠在台灣推行「一國兩制」，而在國際上只有中華人民共和國能代表中國，並將台灣改造成「特別行政區政府」。

對此，王浩宇在臉書質疑「直接讓解放軍進駐？」並批評「對方條件都提出來，支持和平協議的藍營政客可以閉嘴了。」他也提到，如果你無法接受這樣的條件，就不該支持國民黨簽和平協議。

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