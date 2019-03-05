肥胖也有好處！ 美研究：中風後存活率較高

2019-03-05 21:59

〔即時新聞／綜合報導〕「肥胖」通常被人貼上「健康殺手」的標籤，不過美國加州大學一份研究報告，卻發現了肥胖的好處！研究者指出，肥胖者較能在中風的情況下存活。

雖然普遍認為，肥胖會增加心血管疾病的風險。不過，根據《NBC》新聞網報導，美國加州大學洛杉磯分校的研究團隊，追蹤了1033名平均歲數為71歲的加州中老年居民後發現，嚴重肥胖者中風後3個月的死亡率比正常體重者低了62％，肥胖者中風後3個月的死亡率比正常體重者低了46％，超重者中風後3個月的死亡率比正常體重者低了15％。體重不足的患者在中風後3個月死亡的機率，比體重正常者高了67％。

加州大學洛杉磯分校醫學中心神經病學系劉姓中風研究員（Zuolu Liu）指出，超重或肥胖的人指所以在罹病後存活較久，或許是因為這兩類的人體內的脂肪細胞儲備了較充足的營養。

不過，研究團隊也表示，目前這還停留在假說的階段，仍並須經過大量的觀察才能驗證。

研究團隊將研究對象的身體質量指數（BMI）分為5等，分別是：體重不足、正常、超重、肥胖和嚴重肥胖，並且排除例如高血壓、高膽固醇和抽菸等影響因素。

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