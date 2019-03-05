中國全國人大今召開 當局維穩力道空前嚴厲

2019-03-05 10:54

〔即時新聞／綜合報導〕中國全國政協3日開幕，今天（5日）舉行全國人大，外媒指出，兩會期間中國當局如臨大敵，不僅破紀錄動用逾百萬人員維穩，網路上的監審更是格外嚴格，維穩力道空前。

根據《自由亞洲電台》報導，全國人大今天在北京舉行，當地維穩措施可謂空前嚴厲，從上週三（2月27日）起，當局勒令會場附近地區的居民全數關閉窗戶，以確保政界重要人士的人身安全。此外，有知情人士透露，往年兩會期間，當局用於維穩的人數約80萬人，今年更加大力道，人數可能突破100萬人。

兩會期間，中國政府亦提高對訪民及學者的言論自由箝制力度，多名學者反映，近日屢被公安盤查，要求在兩會期間不得出聲受訪，也不得主動引起話題，至於維權人士更被視為重點對象一一對付，有的遭運至外地「被旅行」，其餘的則是「被待在家」。

此外，如微信等中國社交平台也全面受到監控，許多維權人士的發文或貼圖都被公安要求刪除，各級公安部門也設立突發事件處理小組，針對現實中及網路上的突發狀況迅速壓制、解決。

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