「我也是維族人」網路串聯要中國交人

2019-02-14

〔編譯周虹汶／綜合報導〕中國共產黨政府自稱「教育轉化」新疆維吾爾自治區維族人的「職業技能教育培訓中心」二○一七年四月至今，疑似關押上百萬人，去年起引發外國政府大量關注後，中國官方媒體十日竟破天荒公開被拘者影片，讓土耳其政府以為受虐身亡的維族音樂家黑伊特（Abdurehim Heyit）出面拍片自清。豈料，此舉十一日引出「#我也是維吾爾人」運動，大批海外維族人正透過網路串聯，對中國政府集體施壓，要求逐一公開失聯維族人的影像。

土耳其人和維族的語言、文化及宗教信仰，相較於漢族，有更多共通之處。土國外交部根據先前傳聞報導，以為音樂影響力深遠的黑伊特在新疆「再教育營」受虐致死，九日嚴詞聲援新疆維族人，還呼籲聯合國秘書長古特瑞斯「採取有效行動以終結人類悲劇」。但中國國際廣播電台土耳其語網站隔日即見貌似黑伊特的男子現身，他自稱涉嫌違法而接受調查，但「健康狀況良好」。

儘管部分維族人認為影片「可疑」，但流亡芬蘭的國際「維吾爾援助」協會（Uyghur Aid）創始人哈里（Murat Harri）由此獲得靈感，雙親已於去年獲釋的他，十一日透過臉書號召「#我也是維吾爾人」運動：響應者拍片公開他們在新疆「被失蹤」親友的資訊，要求中國政府公布至親健在的影片。

對於這項鋪天蓋地而來的訴求，中國外交部發言人華春瑩十二日斷然拒絕，「中國有十幾億人，難道我們需要把每個人放入視頻放出去嗎？」她十一日還指責土國「把『活人說成死人』的荒謬謊言」，稱土方「做法極其錯誤、極不負責」，呼籲同樣由多民族構成且也面臨恐怖主義威脅的土耳其，別「在反恐問題上奉行雙重標準」，以免「到頭來只會損人害己」。

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