MH370失蹤之謎將滿5年 馬國政府表示願重啟搜索

2019-03-04 21:25

〔即時新聞／綜合報導〕馬來西亞航空MH370失蹤5週年前夕，受難乘客家屬昨天（3日）在吉隆坡舉行悼念大會，馬國交通部長陸兆福則表示，若外界有發現新線索或可行提案，當局將會重啟搜索行動。

綜合外媒報導，悼念大會上，除了進行點燈祈福儀式外，陸兆福也指出，美國海洋探勘公司「海洋無限」（Ocean Infinity）有意使用去年開發的新技術，來重新搜索MH370，目前尚未提出新方案，「如果他們能說服我們新技術能更有效搜索，我們非常願意重新展開行動。」

報導指出，海洋無限自去年1月時，曾提出「不成功不收費」宣言，和馬來西亞政府簽訂協議，如果成功找出MH370主殘骸，就能得到酬金7000萬美金（約新台幣21.5億元），不過截至去年5月，仍未能找到失蹤客機，最後停止搜索工作。

馬航MH370航班在2014年3月8日，從吉隆坡飛往北京時失去聯絡，當時澳洲、馬來西亞及中國等多國搜索隊展開大規模搜索卻未果，事後僅在印度洋沿岸國家的岸邊發現數塊MH370航機碎片，但至今仍未找出飛機主殘骸。

據了解，悼念大會上還展示了2塊客機碎片，其中一塊是在東非坦桑尼亞發現的機翼殘骸，長約4.27公尺。一名受難乘客家屬格雷絲（Grace Nathan）表示：「我不能相信這樣一塊那麼大的碎片，能花兩年時間飄到非洲去。這也不禁讓我想，我的母親現在人到底在哪裡？」

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