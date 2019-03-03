換妻遊戲？「極度乾燥」創辦人捲入四角戀風波

2019-03-03 20:27

〔即時新聞／綜合報導〕擁有4.4億英鎊財富的「極度乾燥（Superdry）」創辦人朱利安（Julian Dunkerton）與他的前妻夏綠蒂（Charlotte Abbott）陷入複雜的「妻子互換」關係。

英國《週日郵報》（Mail on Sunday）報導，時尚界日前吹起一股環保的風潮，許多品牌展開舊衣回收的計畫，然而「極度乾燥」創辦人朱利安和他的前妻，似乎把這項計畫玩得太過火。去年夏天，朱利安和夏綠蒂離婚後，娶了比自己小21歲的設計師婕德（Jade Holland Cooper），如今，讓眾人感到驚訝的是，夏綠蒂竟然和婕德的前男友亨利（Henry Crudge）約會，並且表示交換是不尋常的，但並非險惡。

這種特殊情況，在他們居住的科茨沃爾德（Cotswolds）成為有錢人家談話的八卦，一位消息人士說「每個人都對這種關係感到驚訝。」夏綠蒂則是大方祝福「我真的為朱利安和婕德感到高興，他們非常適合，因為擁有共同的興趣，看他們過的幸福，我也感到開心。」不過昨晚朱利安拒絕發表評論。

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