美第五代戰機F-35C通過作戰檢測 預計派往日本

2019-03-01 14:28

〔即時新聞／綜合報導〕美國海軍航空兵司令部與海軍陸戰隊於週四宣布，美海軍第五代戰機F-35C閃電II型聯合攻擊機通過作戰初檢，未來預計派往日本。

《美國之音》報導，初步作戰能力包括人員配置、培訓及裝備等要求，以讓飛機配合艦隊行動。美國海軍航空兵司令米勒中將表示，F-35C聯合攻擊機已具備行動、作戰以及取勝的能力。

報導指出，F-35聯合攻擊機是美國第五代戰機，目前3個機型中，F-35B和F-35A飛機已部署在日本，預計F-35C也會被派往日本，強化西太平洋安全。

先前有報導指出，洛克希德·馬丁公司（Lockheed Martin）表示，殲-20的匿蹤技術遠遠比不上F-35，他說：「我們相信，我們目前投入戰場的F-35戰鬥機，其性能至少領先現有對手10年，甚至更多。」

日本《共同社》則曾報導，在日本防衛省《中期防衛力整備計畫》各項軍備的估計價格中，F-35系列中的F-35A每架約116億日圓（約新台幣33億），價格與戰力同樣驚人。

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