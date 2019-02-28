咯！吃飛機餐咬到這東西 他直呼「我快吐了」

2019-02-28 20:07

〔即時新聞／綜合報導〕吃飯是一件快樂的事情，但如果餐點內有其他加料，那麼就變成1件令人崩潰的事情，澳洲的1名男子在飛機上吃飛機餐就遇到這種慘事，讓他覺得非常噁心。

綜合外媒報導，該名澳洲男子為25歲的巴頓（Bradley Button），他26日搭乘新加坡航空從紐西蘭威靈頓（Wellington）到澳洲墨爾本的班機， 正在享用飛機餐時，突然口中發出了「咯」一聲，發現咬到1個硬物，便趕緊吐出來看，發現竟然是1顆人類的牙齒，他趕緊檢查確認並不是自己的牙齒。

當他拿給空服人員看時，他們堅稱那是1顆石頭，並想把牙齒拿走以拿去化驗，之後他把硬物拿給隔壁的乘客看，乘客也說看起來就是1顆牙齒，巴頓覺得噁心至極，並表示，他在接下來的航程感覺都很不舒服，「光是想到我的食物中摻有別人的身體部位，我就快吐了。」。

新航的發言人表示，已經對巴頓表達歉意與給予補償，公司已經在調查這件事情了，並將該物體送往化驗分析，待結果出來後才能決定要採取什麼行動。

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