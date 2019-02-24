驚！澳洲書籍送中國印刷 踩「敏感詞」痛處被拒印

2019-02-24 17:49

〔即時新聞／綜合報導〕中國近年來加強出版審查，現已將魔手伸入印刷業，外國書商想要將在中國印刷出版的書籍，竟也有一份敏感清單，就算出版對象不是給中國，也禁止印刷提及六四、習近平、藏獨等書籍。

據澳洲《雪梨晨驅報》（The Sydney Morning Herald）報導，澳洲出版商若要在中國印刷書籍，都會受到中國國家新聞出版廣電總局的審查，中國印刷業者有一份「敏感清單」，拒絕替外國書商印刷「敏感清單」上所提及的任何內容。

「敏感清單」內包含六四天安門事件、2011年香港民主化運動、2014年香港雨傘革命、西藏獨立運動、維吾爾民族主義、法輪功等禁詞，甚至連毛澤東、習近平、現任中共中央政治局常委等領導階層，及118名異議人士也赫然在列。

報導指出，由於在中國印刷成本較低，許多澳洲出版商因此在中國付印，一家澳洲出版社「Hardie Grant」一本童地圖繪本，疑似因書中出現西藏，中國廠商拒印，被迫放棄出版。

一名與中國出版業有業務往來的印刷業消息人士表示，近期中國當局突然加強審查力道，稱他們「現在非常、非常嚴格」檢查每本書，完全超出所能掌控的範圍，「影響到所有在中國印刷的公司」。

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