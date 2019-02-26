驚悚！ 女童邊吃熱狗邊玩彈跳床 竹籤從嘴刺穿腦幹

2019-02-26 19:54

〔即時新聞／綜合報導〕中國1名女童在遊樂場一邊吃熱狗一邊玩彈跳床，沒想到一個不小心重心不穩，竹籤便從口腔直接插入頭顱並刺穿腦幹，女童緊急送醫急救後，順利取出竹籤，目前病況趨於穩定。

綜合外媒報導，根據中國湖北省宜昌市中心人民醫院的消息指出，在湖北省巴東縣，24日下午，1名10歲女童在遊樂場邊玩彈跳床邊吃熱狗，落下時突然重心不穩而向前跌倒，此時熱狗的竹籤便直接刺入口腔，只剩下一點尾巴留在外面，女童馬上趴地大哭，一旁的父母也嚇壞了，女童被緊急送往當地醫院急救，經拍片檢查後發現竹籤已刺入頭顱內，情況相當棘手，便轉送宜昌市中心人民醫院。

當女童轉送至宜昌市中心人民醫院時已經臉色發白與四肢麻木，經電腦掃描檢查，竹籤穿過女童頸部的寰樞關節間隙，刺穿腦幹，深入小腦，醫院緊急召集各科專家進行緊急手術，經手術後順利取出竹籤，目前女童已轉入一般病房觀察病況中。

醫院神經外科副主任醫生羅然表示，腦幹是掌管人體呼吸循環的中樞，若該處受傷會導致呼吸循環衰竭，嚴重者會當場斃命，若送醫再晚可能會引發顱內再出血、腦水腫或是顱內感染等併發症，這些病症都非常致命。他也呼籲家長們應盡量教導孩子們如何避開危險以及如何保護自己，並多多注意孩子們安全。

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