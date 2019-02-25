我全都要！ 馬爾他民眾岸邊瘋搶「戰利品」

2019-02-25 23:18

〔即時新聞／綜合報導〕馬爾他共和國（Republic of Malta）近日受到強烈的風暴侵襲，但當地的民眾卻以此為樂，原因是海中的魚被巨大的風浪推到岸上，也因此《推特》上流出許多民眾在大馬路上瘋狂撿魚的畫面，

綜合外媒報導，馬爾他的聖保羅灣（St Paul's Bay）在24日聚集了一群瘋狂的民眾，他們在岸邊的馬路上不畏巨大風浪而低頭撿魚，還有人拿著大袋子裝著撿來的戰利品，讓網友們吃驚，原來真的可以在路上撿到魚！

一名當地的魚類養殖業者向馬爾他時報（Times of Malta）證實，被海浪打到岸上的鯛魚是他們其中一個魚塭的，她說：「我不確定是海浪把鯛魚推離圍欄，還是大浪破壞了圍欄導致魚群逃走，風浪實在太大了，讓我們沒辦法確認情況。」、「這是近30年最大的損失。」。

雖然有許多車子與人遭到風暴的侵害，但當地人們卻懂得如何享受這風暴，許多人還在路邊擺起地攤，販售剛剛「撿來」的新鮮戰利品。

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