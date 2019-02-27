興奮到睡不著！以為抽到汽車 真相讓他好崩潰

2019-02-27 15:31

〔即時新聞／綜合報導〕中國重慶一名秦姓男子，本月初參加抽獎以為中了一輛汽車，興奮地截圖告知親朋好友，20日領獎日前一晚，還高興到睡不著，沒想到前往領獎，領到的卻是豆腐乳。

綜合中媒報導，秦男本月1日參加當地的「2019年春節聯歡晚會抽獎活動」，其中的特等大獎為一輛汽車，市值約11萬6千元人民幣（約53萬3千元新台幣），秦男用手機連到網站進行抽獎，結果出現的畫面讓秦男樂壞了，秦男隨即截圖告訴親朋好友，秦男家人看見也興奮不已，滿心期待地規劃著領獎後要開著新車到哪裡玩。

領獎日前一天，一家人還開心到睡不著，到了20日領獎當天，秦男和家人迫不及待地前去領獎，沒想到主辦單位卻告知他們，汽車已經被領走了，他的獎品是豆腐乳，秦男一家人聽見心情頓時跌落谷底。

主辦單位解釋，秦男以為中了汽車的頁面，其實中的是「洗車服務」，兌獎的說明文字中，有註明「僅含服務」，真正中了汽車的頁面則是顯示「恭喜你中獎」，但在當初的抽獎公告中，獎品欄並沒有出現洗車服務的獎項。

至於豆腐乳，是秦男另一次抽獎獲得的獎品，汽車大獎沒了，秦男一家人難以接受主辦單位這樣的解釋，秦男已將此事投訴到當地的工商所，工商所也已收到投訴並調查中。

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