又一起發票不能領！他中200元 兌獎卻被告知「已被領走」

2019-02-19 19:28

〔即時新聞／綜合報導〕日前才傳出有民眾拿著1000元中獎發票開心兌獎，卻被告知「不能領」，今日又再度傳出一起發票烏龍事件。有民眾拿著中獎發票去7-11，沒想到店員卻告知這張發票已被註記「已兌領」，不能再領。

根據《蘋果》報導，與上次事件相似，會發生這樣的情形是因為民眾拿著發票去超商兌獎時，店員誤將該張發票A的前兩碼英文字母輸入成發票B的；導致發票B的主人兌獎時，被通知註記「已領過」而不能再領。而這兩起事件的共通點，就是這兩張發票都是「傳統發票」。

財政部官員說，過去統一發票在郵局兌獎時，傳統發票6獎（獎金200元）沒有中獎資料可以核對，但今年起，發票可在四大超商兌獎，同時也建立資料庫，任何獎項都必須輸入資料庫，由於傳統發票無法掃描，只能由承辦人員手動輸入10碼發票字軌與號碼，容易手誤，明日財政部也將開會檢討，找出降低錯誤的方法。

財政部官員也說，其實有一套流程可以處理這類情形，不過要先請開立發票的公司查核，再向發生錯誤的門市核對，經歷種種流程後可將「已兌領」的註記取消，讓消費者重新領獎，不過流程繁瑣，要耗時2天，明日開會時也會一併檢討流程，看是否有縮短時間的方法，讓不幸發生烏龍事件的民眾可以快速領獎。

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