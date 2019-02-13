少看一個○ 刮中百萬差點飛了

2019-02-13

〔記者林國賢／雲林報導〕雲林縣西螺鎮全家彩券行前天有位七十多歲阿伯刮中百萬大獎，阿伯卻漏看一個「○」，以為中十萬元，扣完稅金後高高興興捧著七萬多元回家；彩券行老闆事後核對發現阿伯中的是一百萬元，趕緊透過網路尋找中獎阿伯，正感到過意不去時，阿伯兩小時後又來彩券行要再試手氣，老闆當即面告：「你中的是一百萬元」，並馬上補足獎金給他，這次阿伯則是高高興興地捧著七十多萬元回家。

以為刮中10萬 領現金就離開

彩券行曾老闆說，阿伯是常客，大都是買刮刮樂，過年期間每天光顧二、三次，也經常中獎，多半是一萬元以下獎項。阿伯日前曾問他如果刮中大獎要怎麼領？他回說可去銀行領，阿伯說好麻煩，於是他又說：「如果中兩千萬，我沒辦法負擔，但中一百萬可先領錢給你」，想不到真的中了一百萬。

曾老闆的母親說，阿伯前天下午兩點多來店裡買兩千元一張的刮刮樂，連中兩張兩千元，正猶豫要不要買第三張時，她讚他：「你手氣不錯，可再試試看」，阿伯就又買了一張，刮完後大喊中十萬元，開心帶著現金離去。

店家發現中百萬 上網尋無人

老闆說，刮刮樂獎額十萬元以上，系統只會顯示「中獎獎金超過兌換金額」，不會顯示中獎金額，加上當時只有父母親與阿伯在場，三人都沒發現看錯，事後檢視才發覺中的是一百萬元，阿伯雖是常客，但只知道住在附近村落，才會上網尋人。

阿伯又來試手氣 才知中大獎

結果下午四點多阿伯又來店裡，他趕緊告訴對方中的是一百萬元，扣掉二十％稅金與印花稅，可領七十多萬元，阿伯樂不可支，當場又買了兩張兩千元刮刮樂，竟然又各中五千元，手氣實在有夠旺；阿伯隨後把七十多萬元直接塞進口袋帶回家，沒找警方護鈔。

當場再買刮刮樂 又中一萬元

老闆說，彩券認券不認人，但「該是人家的就是人家的」，開店做生意要誠實，阿伯也包了紅包給彩券行，還拿一千元給彩券行買鞭炮，大家一起旺一下。阿伯說，中十萬元就很高興，得知中獎百萬後更是高興，不過「還是低調一點比較好」。

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