阿爾及利亞爆反政府遊行 抗議81歲總統欲連任25年

2019-02-25 22:15

〔即時新聞／綜合報導〕北非國家阿爾及利亞於週五（22）發生一起少見的政治抗爭，數千名的抗議者聚集抗議總統包特夫里卡（Abdelaziz Bouteflika），在連任20年後，又欲參選第五任總統的計畫。昨（24）日邁入第三天，警方發射催淚瓦斯驅散示威遊行的群眾。

據《路透》報導，數千以計的抗爭民眾走上阿爾及利亞首都阿爾及爾（Algiers）及其他城市的街頭，呼籲政府及相關單位禁止現年81歲、已經任職20年總統的包特夫里卡，繼續參加4月18日總統大選的計畫。

巴特夫里卡於1999年以獨立候選人的身分，參與總統大選獲勝，並於2004年連任。原阿爾及利亞憲法規定總統只得連任一屆，阿爾及利亞議會兩院，全體審議通過取消總統任期限制的修憲案，只為讓巴特夫里卡連任。巴特夫里卡一路連任，至2014年又勝選，這已經是他第4任總統任期。

然而巴特夫里卡於2013年中風後，就鮮少出現在公開場合，也幾乎不露麵發表公開言論，進而引發他的對手質疑其身體狀況是否適宜繼續參選。

發起這次抗爭的是一個名為「穆瓦塔納」（Mouwatana）團體，他們的訴求即是「人民不要巴特夫里卡」。抗爭第3日，他們在高喊口號的同時，遭警方發射催淚瓦斯試圖驅散。亦有兩名官方媒體記者先後指控，高層不准他們報導與遊行相關的新聞，其中一人阿布杜（Meriem Abdou）甚至因此憤而辭職，認為這種行為「違反了記者的最基本法則」。

巴特夫里卡並沒有親自對抗爭做出回應，阿爾及利亞執政黨民族解放陣線（FLN）黨魁鮑查（Moad Bouchareb）下令驅離群眾，並於電視上表示：「對於那些幻想著要改變事實的人，我只有一句話：『作夢去吧。』」

近年國際油價下跌，對阿爾及利亞的經濟造成了不小的損傷，官方數據統計，30歲以下的民眾，失業率超過25%，因此許多年輕人對於1954至1962年間，阿爾及利亞獨立戰爭所產生的菁英階層及英雄事蹟感到十分脫節。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/