日政府慶祝天皇在位30年 明仁嘆「感觸很深」

2019-02-24 22:53

〔即時新聞／綜合報導〕日本明仁天皇即位30年，今年5月1日將傳位給皇太子德仁。日本政府今（24）日特地為天皇舉辦「30年紀念儀式」，包括首相安倍晉三在內，共有1100人出席典禮。

綜合媒體報導，現年85歲的日本明仁天皇於1989年1月7日即位，預計於今年4月30日退位。日本政府在東京的國立劇場舉辦30周年紀念典禮，除了首相、國會議員及各國駐日大使等重要官員與會，還有歌手獻唱由天皇作詞、皇后作曲的歌曲。

而明仁天皇致辭時，似乎語帶哽咽。他表示，回顧在位的30年感觸頗深，雖然在日本近代史上，這是首次踏入沒有經歷戰爭的年代，然而高齡化、少子化、地球的氣候變化為日本帶來的自然災害，都是未曾經歷過的，他感謝過去30年天災不斷時，外界伸出援手。另外，他表示自己即位至今，每天都在思考如何扮演好日本天皇的角色、為人民的福祉祈福，盼繼任者能夠繼承他的精神。

除了紀念儀式外，24日上午皇室也辦了祝賀活動，現場除皇室成員，也湧入逾2500名的一般民眾鞠躬致意。

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