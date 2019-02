飛行員試飛太無聊！在空中畫這些讓網友笑翻

2019-02-24 19:37

〔即時新聞/綜合報導〕澳洲1名年輕飛行員日前執行試飛任務,由於飛行過程近3小時,他覺得太無聊,於是把天空當畫布,利用飛行軌跡畫出1句話和2根男性生殖器,網友看到地面雷達記錄的影像,都忍不住笑翻。

綜合外媒報導,澳洲阿得雷德(Adelaide)的飛行員日前要測試單螺旋槳飛機測試的新引擎,要以特定的速度飛行2小時。由於飛行過程太枯燥,該名飛行員用飛行軌跡寫下心聲「我好無聊」(I'M BORED),還流暢地畫出男性生殖器,展現其高超的飛行技術,而飛行路線都被地面雷達完整地錄了下來。

事後有人詢問該飛行員的訓練學校,學校校長皮納爾(Pine Pienaar)無奈表示:「這名飛行員的行為不該被縱容,但他實在太無聊,又年輕,能拿他怎樣?」而澳洲民航局表示,用飛機航線作畫雖不常見,但並非前所未聞,只要飛行員遵守航空安全守則,他們不在意這樣的行為;過去也有機師用A380在德國空中畫出耶誕樹。

ICYMI: Pilot writes I'm bored (among other things) in their flight path over SA https://t.co/1En8yZUt7V pic.twitter.com/Ufy5srM4ry

An early Christmas gif from the @Airbus A380.



See how Airbus drew their tree at https://t.co/YQPtQ179tG pic.twitter.com/ah1eBzFGGY