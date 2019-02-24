飛行員試飛太無聊！在空中畫這些讓網友笑翻

飛行員用飛行軌跡寫下心聲「我好無聊」（I M BORED）、畫出2根男性生殖器。（圖擷取自推特）

2019-02-24 19:37

〔即時新聞／綜合報導〕澳洲1名年輕飛行員日前執行試飛任務，由於飛行過程近3小時，他覺得太無聊，於是把天空當畫布，利用飛行軌跡畫出1句話和2根男性生殖器，網友看到地面雷達記錄的影像，都忍不住笑翻。

綜合外媒報導，澳洲阿得雷德（Adelaide）的飛行員日前要測試單螺旋槳飛機測試的新引擎，要以特定的速度飛行2小時。由於飛行過程太枯燥，該名飛行員用飛行軌跡寫下心聲「我好無聊」（I'M BORED），還流暢地畫出男性生殖器，展現其高超的飛行技術，而飛行路線都被地面雷達完整地錄了下來。

事後有人詢問該飛行員的訓練學校，學校校長皮納爾（Pine Pienaar）無奈表示：「這名飛行員的行為不該被縱容，但他實在太無聊，又年輕，能拿他怎樣？」而澳洲民航局表示，用飛機航線作畫雖不常見，但並非前所未聞，只要飛行員遵守航空安全守則，他們不在意這樣的行為；過去也有機師用A380在德國空中畫出耶誕樹。

ICYMI: Pilot writes I'm bored （among other things） in their flight path over SA https://t.co/1En8yZUt7V pic.twitter.com/Ufy5srM4ry — The Advertiser （@theTiser） 2019年2月20日

An early Christmas gif from the @Airbus A380.



See how Airbus drew their tree at https://t.co/YQPtQ179tG pic.twitter.com/ah1eBzFGGY — Flightradar24 （@flightradar24） 2017年12月13日

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