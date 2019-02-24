六四30周年倒數百日 紀念碑加州落成

2019-02-24 20:02

〔中央社〕六四天安門事件30周年倒數100天，全世界最大的六四紀念碑23日在美國加州落成，近200人參加揭幕式。創作者陳維明說，出面對抗鎮壓的坦克人雕塑將於6月3日與民眾見面。

美國之音中文網報導，紀念碑的主體由「64」兩個巨型數字組成，坐落在連接洛杉磯和拉斯維加斯的15號州際公路旁。

紀念碑創作者、雕塑家陳維明表示，他和朋友們合力買下這塊36英畝的土地，將把這裡打造成以民主、自由、人權為主題的「自由雕塑公園」，紀念世界各地共產主義受難者的亡靈。

談及紀念碑的設計構想，陳維明說，雕塑本身高6.4公尺，加上2.5公尺的基座，剛好是8.9公尺，含義就是紀念1989年發生的六四事件。此外，公園離北京剛好是6400英里，方位傾角是64度。

陳維明說，他們還將在紀念碑基座背面，刻下「天安門母親」丁子霖收集的200多名六四死難者的名字，讓他們為世人銘記。

報導表示，紀念碑落成這天距離六四事件30周年紀念日剛好還有100天，也為今年一系列的紀念活動拉開了序幕。

陳維明說，他正在創作的坦克人雕塑將於6月3日與民眾見面。未來每年都會有2至3個大型雕塑落成，計畫在5年後、六四事件35周年紀念日時建一座紀念館，專門紀念被共產主義迫害致死的冤魂。

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