韓航千金在家也霸道 遭控對丈夫與小孩長期施暴

2019-02-21 22:17

〔即時新聞／綜合報導〕民眾一般認為出身於豪門的人，會有清新脫俗的氣質和雍容優雅的舉止，但南韓大韓航空的趙氏一家卻讓人對於財閥的印象幻滅，一家人常常因對他人的公開施暴與蠻橫行為躍上媒體版面。

綜合外媒報導，南韓警方在今天（21日）表示，趙顯娥的丈夫朴鍾周指控自己與雙胞胎兒子長期遭受趙顯娥的肢體言語虐待，因此控告她虐待兒童、造成身體傷害，還有其他犯行，並已將施虐過程的照片和影片提供給警方，與要求小孩的監護權。

根據影片內容，趙顯娥常用尖銳的聲音歇斯底里的對丈夫大喊：「去死！去死！他X全部去死！」、「誰叫你一直說廢話」並勒住丈夫的脖子，朴還指出，妻子曾因雙胞胎兒子吃飯不夠快，便朝他們扔湯匙與筷子，還因兒子不睡覺而惡言相向，有一次妻子因為吵架而拿平板電腦砸向自己腳趾，造成大拇指指甲脫落，鮮血直流。

據了解朴鐘周畢業自首爾大學醫科，曾是首爾江南知名整形醫師、院長，2010年10月和國小同學趙顯娥完婚後於2013年誕下雙胞胎，目前正申請離婚程序。

趙顯娥的律師否認所有相關指控，並聲稱朴鐘周是位酒鬼，記憶不可靠，並指出，朴在結婚期間曾3度因酒精中毒而送醫治療，朴則對此表示，因無法承受高壓的婚姻而藉由酒精舒壓，並反指自己從婚後一直受到妻子的監視。

☆民眾如遇同居關係暴力情形，可撥打113保護專線，或向各地方政府家庭暴力防治中心求助。☆

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