危險情人！施暴後分手 男想復合當街強拉前女友上車遭逮

2019-02-18 11:58

〔記者曾健銘／新北報導〕台北市39歲柯姓男子，去年因對詹姓女友施暴，2人戀情告吹，讓柯男忿忿不平，昨下午5時許，柯男開車到板橋區江子翠捷運站附近堵人，一看見詹女就將她強拉上車，所幸詹女極力反抗後逃脫，線上警力獲報後也當場在板橋市區攔截逮捕柯男。

警方調查，目前無業的柯男有違反家暴法、傷害罪等前科，據了解，他與詹女交往時間，有多次施暴紀錄，導致兩人感情破裂分手，詹女事後也向法院申請家暴令，導致柯男氣憤難耐，不時地傳簡訊騷擾，甚至到住家附近堵人。

警方表示，昨下午5時許，柯男又到江子翠捷運站外堵人，一見到詹女出現，隨即下車上前「押人」，雙方在大街上激烈拉扯，詹女極力反抗後掙脫，隨即跑至附近的江翠派出所報案，線上警力隨後就在板橋松江街上將柯男攔截逮捕。

偵訊時柯男辯稱，因為不滿分手後一直遭詹女騷擾，昨日才會找她談判，起初只想搶她包包，讓她乖乖配合上車，警訊後依違反家暴法、妨害自由罪嫌將他移送法辦。

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