我的家暴女友 受女友凌虐長達6年 英男子經歷拍成紀錄片

2019-02-18 00:26

〔即時新聞／綜合報導〕英國一名男子史奇爾（Alex Skeel）受女友凌虐、酷刑長達6年，於去年中終於勇敢站出來尋求幫助，法院依該女友沃爾斯（Jordan Worth）所認之傷害及強制罪判處7年半的有期徒刑。《英國廣播公司》將史奇爾的經歷拍攝成紀錄片〈我的家暴女友〉（暫譯）（Abused By My Girlfriend），盼能警示社會不要漠視家庭暴力的存在。

綜合外媒報導，史奇爾與沃爾斯2012年於大學結識，交往初期沃爾斯便稍有露出虐待之意圖，隨時間愈漸猖狂。史奇爾於紀錄片中解釋他的傷疤來源：用刀刺擊；用啤酒玻璃瓶、榔頭攻擊史奇爾頭部；以火、滾燙的熱水攻擊並禁止他尋求醫療協助等等。

除了生理上的虐待，沃爾斯亦在心理上試圖控制史奇爾的一切生活細節，輕則指定他每日穿著的衣服，重則命令他與親友家人斷絕來往。被問到為何能夠忍受這麼久而不早點離開，史奇爾回答：「這很複雜。我愛她，所以花了不少時間，我才能真正承認她確實是在虐待我。」史奇爾認為沃爾斯非常有自信，並且對他是真心的。到了後期，這樣的心情轉變為「害怕會被殺掉」，所以不敢向外人多說什麼。

當警方初次懷疑史奇爾遭到虐待並致電時，沃爾斯向警方表示史奇爾的傷口是「自殘」而來。所幸警方並沒有採信，讓史奇爾能夠得到法律及醫療協助，撿回一命並向社會傳達訊息。負責這項案件的員警芬恩（Ed Finn）表示：「我們十分慶幸這個結局，因為女性的施暴者較為少見，我們並沒有像應該的那樣，迅速聯想到家庭暴力。」

史奇爾的故事被《英國廣播公司》拍攝成紀錄片〈我的家暴女友〉（暫譯）（Abused By My Girlfriend ），由史奇爾本人擔任敘述者，將於明（18）日在英國《BBC One》播出。

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