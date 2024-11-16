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    鋼線大廠老董欠20億惡意倒閉 又為賓士敞篷車槓上小學同學

    涉嫌惡意倒閉的鋼鐵伸線廠商董事長王俊雄，２年前被調查時，被搜出滿屋愛馬仕，但惡意倒閉風波還沒結束，今年指控小學同學陳婦侵佔賓士車。（資料照，記者蔡清華翻攝）

    涉嫌惡意倒閉的鋼鐵伸線廠商董事長王俊雄，２年前被調查時，被搜出滿屋愛馬仕，但惡意倒閉風波還沒結束，今年指控小學同學陳婦侵佔賓士車。（資料照，記者蔡清華翻攝）

    2024/11/16 12:50

    〔記者王捷／台南報導〕2年前台南鋼鐵伸線大廠「仙宗興業公司」董事長王俊雄，欠20億惡意倒閉，家中卻被搜出滿滿愛馬仕精品，這次他又因一輛賓士敞篷車，怒告陳姓國小同學侵佔，但台南地院法官採信，王男是拿車抵債，判陳婦無罪。

    受害廠商指控，60多歲的王男惡意倒閉，借款未還或開支票跳票，估計欠債20億元，2022年6月間，檢調在他家中查出200件愛馬仕精品，還有3把槍，王男與妻子因此被檢方聲押獲准，惡意倒閉事件還沒結束，今年又與小學同學槓上。

    王男與陳婦從國小畢業後，一直保持聯絡，而且雙方長年來借貸關係複雜，這次卻為了一輛敞篷賓士汽車上法院，王男自稱2021年8月他把車輛借給陳婦，該車僅供短期借用，陳婦卻交由他人出售，意圖非法佔有。

    不過陳婦辯稱，大概在2021年時，因為王男跟他借了100萬，所以用這輛車抵部分債務，王男則認為，2014年因擴廠需要，有向陳婦借款百萬元，該欠款已經請妻子匯款給陳婦女兒，車輛僅為借用，與債務無關，但陳婦又聲稱，之前王妻匯的錢，只是債務一部分，王男並未全部償還。

    法庭審理中，不過法官較採信陳婦的說詞，王男將車輛行照、保險卡及雙證件影本一併交付，足以證明該車為抵債物品，且雙方原本約定於當年9月完成過戶，但因王男失聯導致無法完成，最後判決陳婦無罪。

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