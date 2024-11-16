台中OL按提款機 欲申請「颱風補助金」賺6千元險遭詐

陳女（右）欲提領「颱風補助金」險遭詐騙。（讀者提供）

2024/11/16 12:42

〔記者黃旭磊／台中報導〕詐騙手法再翻新，1名22歲上班女（OL）在抖音看到申請「颱風補助金」影片，趕往大里區銀行提款機欲請領6千元，未料，詐團透過LINE告知補助名額額滿，推薦開戶轉帳3千元投資虛擬貨幣，行員警覺報警阻詐，警方提醒詐團持續利用颱風散播偽訊，民眾需提高警覺。

霧峰警分局今天表示，今年暑假以來歷經凱米、山陀兒及康芮等颱風侵襲，詐團持續利用抖音散播「颱風補助金」來領「6張小藍朋友」（6千元）假訊息，陳女誤信前往遠東國際商業銀行大里分行，在提款機領錢時，詐團臨時透過LINE告知補助名額額滿，推薦投資虛擬貨幣賺取暴利，要求陳女匯款3千元開戶，行員警覺報警阻詐。

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國光派出所警員盧品妤到場，致電詢問台中市政府社會局，局方稱颱風補助需提供淹水照片佐證，且現階段沒開放申請，不可能按提款機就有，陳女稱「上面」請她來綁定約定帳戶，投資虛擬幣每月有數萬利息進帳，警方提供詐騙相關新聞，陳女才清醒獲知被騙了。

霧峰分局分局長廖誌銘說，近期詐騙手法持續翻新，尤其利用颱風訊息讓民眾誤會獲政府補助，呼籲不要點擊不明來源連結，也不要上網填寫個資，若有疑慮可利用刑事警察局165反詐騙諮詢專線查證。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

陳女向警方出示「颱風補助金」視頻訊息。（讀者提供）

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