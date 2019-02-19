討錢失敗竟恐嚇妻兒燒房、砍斷腳 莽男遭起訴

2019-02-19 12:06

〔記者錢利忠／台北報導〕陳姓男子疑因個性衝動，妻兒無法與他共同生活，最終以離婚收場，直到他落魄潦倒時，才想起妻兒的好，頻頻向妻兒討要生活費，但他卻不改暴戾脾氣，要錢失敗後動輒惡言相向，還恐嚇要「把房子燒掉」、「先把你一隻腳砍斷」等；妻兒百般無奈下只好報案提告，台北地檢署調查後依恐嚇取財未遂罪將陳男起訴。

檢方調查，去年10月10日國慶日凌晨2點41分，陳男先在新北市八里的住處內，以手機傳LINE向兒子要錢，內容恐嚇兒子：「你明天那$50000沒匯，你就看著辦，我把南崁那個房子全部都打爛火燒…你試試看」。

陳男見兒子的LINE「已讀不回」，又陸續傳多則訊息，揚言「你不要把我搞瘋了，我馬上就把房子燒掉」、「我限你一個半鐘頭回到家裡來，沒有就把房子燒了」、「我等你到早上，你錢沒匯再試試看...我已經花錢叫人要找你，先把你一隻腳砍斷」等內容。

陳男不滿兒子不理會他，另傳LINE向前妻恫嚇：「你們躲起來...我就把南崁的房子全部打爛放火燒掉」；不堪其擾的陳男前妻及兒子，擔心陳男會縱火燒房，為避免陳男犯下不可挽回的大錯，只好報警提告。

檢方認為，陳男恐嚇前妻及兒子的行為，已涉犯家庭暴力之恐嚇取財未遂罪，因此將他起訴。

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