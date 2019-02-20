南韓智庫報告：金正恩打貪整肅70名北韓富裕精英

2019-02-20 21:29

〔即時新聞／綜合報導〕南韓智庫一份報告指出，北韓領導人金正恩整肅了50至70名北韓傳統富裕精英人士，理由是他們反對北韓與美國進行外交活動，這些人被沒收的家產也填補了北韓緊缺的國庫。

綜合外媒報導，「北韓戰略中心」（North Korea Strategy Center）發表的分析報告指出，金正恩過去為了穩定體制，滿足效忠自己的人，容忍一定程度的貪腐，但現在想法似乎發生轉變，「金正恩敲打富裕的精英階層，以沒收的家產來充當北韓正緊缺的財政」。

《華爾街日報》指出，「反對有關美國與北韓外交政策的人士中，以富裕的上層階級為打擊目標沒收其財產。50~70左右的人可能已犧牲」。據報，這些人被流放、監禁或是處決，其數百萬美元的家產在肅清過程中被沒收。

北韓媒體對此定義為「反腐運動」。但南韓與美國相關人員的分析稱：「金正恩受到國際制裁，為了堵住北韓內部批判的悠悠眾口，也為了補充空缺國庫才有此行為」。

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