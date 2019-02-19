北韓高官團疑現身中越邊境 日媒指金正恩或搭火車訪越

2019-02-19 15:26

〔即時新聞／綜合報導〕川金二會將於本月27、28日於越南河內舉行，北韓領導人金正恩將乘坐何種交通工具訪越成為各方關注焦點，有日本媒體在中越邊境的火車站，拍到疑似北韓高官團視察的畫面，推測金正恩仍有可能坐火車從中國前往越南。

《韓聯社》此前報導，金正恩與隨行人員訪越時可選擇的交通工具有專機、專用列車和中方飛機3種，考慮到河內與平壤距離僅2760公里，金正恩此行最有可能搭乘「蒼鷹1號」專機出訪。

日本《富士電視台》則指出，近日在中越邊境的某一火車站月台上，拍到疑為北韓高官團的軍裝人士與越南人士交涉的畫面，由於場面十分正式，分析認為，北韓當局或先派員視察，代表金正恩仍有可能搭乘火車，走陸路從中國進入越南境內。

此前也曾有分析人士支持走陸路的可能性，認為金正恩兩度乘專用列車訪問中國，此次也有可能搭火車，經過中國北京、廣州後前往河內，此作法雖最為安全，但也有近3天的漫長車程、中方交通管制程序繁瑣和經費龐大等缺點。

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