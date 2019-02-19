川金二會將舉行 專家：這原因讓金正恩對越南感興趣...

2019-02-19 07:34

〔即時新聞／綜合報導〕北韓領導人金正恩和美國總統川普的第二次峰會下週登場，據《路透》報導，金正恩傳將提早抵達越南河內，先在當地進行參觀行程。分析認為，共產黨國家越南過去是美國死敵，現在變成美國夥伴，成為亞洲繁榮經濟體，對金正恩來說非常有吸引力。

《路透》日前報導指出，金正恩計劃在25日提早抵達河內，隨後會參觀越南製造業重鎮北寧省，再前往港口工業城市海防考察，也會和越南國家主席​​阮富仲會面。

美國家利益中心防務研究主任卡齊亞尼斯（Harry Kazianis）接受《美國之音》訪問時則認為，金正恩有核武，但他面臨的挑戰是，北韓作為一個經濟體，規模只有美國佛蒙特州大小，若他要人民繁榮，需要進行經濟現代化，越南值得他參考。

他表示，目前越南名義上還是共產黨控制，但經濟市場並非如此，遵循越南模式既可以讓金正恩維持統治，又能讓經濟繁榮發展，另外，從歷史角度來看，兩國也有相似之處，兩國都曾是美國敵人，如今與美方關係好轉。

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