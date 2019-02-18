迷信要人命！她頑信「過年看病不吉利」 痔瘡噴血險亡

2019-02-18 21:50

〔即時新聞／綜合報導〕中國湖北省武漢市一名劉姓女子，深信禁忌認為「過年看病不吉利」，不顧痔瘡嚴重出血，拒絕就診差點喪命。

中國《看看新聞》昨（17）日報導，中國湖北武漢這位劉姓女子一直有輕微血便的症狀，平日並不太嚴重所以沒有警覺。然而過年期間劉女大啖辛辣食物，導致血便情況加劇，一發不可收拾。

女子家人表示：「有時嚴重的話血是噴射狀的，整個便池都是血。我們很害怕，要她去醫院，她說『過年去醫院不吉利』，就拖著。」家人雖再三苦勸，劉女仍堅持農曆正月不上醫院，其病情持續加劇，甚至出現心慌、頭暈等症狀。

最後劉女家人將她強行送醫，中國湖北省中醫院肛腸科醫師鮑新坤表示：「劉女抵達醫院時，血紅素只有40不到，正常人平均應超過120，失血量足有1公升以上，嚴重會導致失血性休克。」

鮑醫師補充，長期血便會引起嚴重貧血，如果不重視自身病情，會有死亡風險。提醒有痔瘡出血的患者須及時看診，病情初期只需吃藥治療，及時治療才不致生命危險。他說：「很多患者覺得春節期間就診看病不吉利，導致開工後大量病人湧進醫院。有些初期藥物可以治療的，變成手術才能解決，小病拖成大病，這種迷信思想是要杜絕的。」

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