廢！以美元現鈔利誘兒童行磕頭大禮 中國男引公憤

2019-02-18 17:00

〔即時新聞／綜合報導〕中國1名男子近期內引發華人網友公憤，他以現金利誘多名孩童對他進行磕頭大禮，只要孩子們磕出響頭，就會給他們1美元至50美元（約台幣30元至1541元）的現鈔，畫面曝光令網友直呼「從小培養奴性」。

臉書粉絲專頁「這就是中華人民共和國！」貼出1段影片，當中顯示1名男子坐在農村空地的1張板凳上，他的前方倒置1個鐵盆，6名孩童依序排隊跪下，用額頭撞擊鐵盆對男子磕響頭，男子相當高興的按次頒發給他們1美元至50美元現鈔，負責錄影的女子對此也哈哈大笑。

華人網友們看見這樣的景象完全笑不出來，怒轟男子利用孩童天真單純的心靈滿足個人私慾，也有網友諷刺「這樣求拜你很快死的，這是拜死人的方式」、「中國人作育英才不遺餘力」、「封建餘孽」、「垃圾之邦」、「畜牲難改，奴性更難移」。

☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆

相關影音

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/