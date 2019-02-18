「私貸之父」UA創辦人豪宅遭竊 香港富豪圈大緊張

2019-02-18 09:08

〔即時新聞／綜合報導〕香港富豪這下子怕了！號稱保全最嚴謹的香港山頂白加道豪宅，繼上週日潘廸生女兒寓所被爆竊後，本週日再發生爆竊案，有「私貸之父」之稱的亞洲聯合財務（UA財務）主席長原彰弘位於白加道的豪宅被歹徒侵入洗劫，初步損失約是現金與珠寶總值逾400萬港元（約1500萬台幣）。

綜合港媒報導，香港山頂白加道被稱是全香港保全最好的區域，不止有頂級富豪，更有香港政務司司長官邸、美國駐港總領事官邸、解放軍駐香港部隊司令員官邸，竟然連爆2宗竊案，震撼香港政商圈。

據報導，長原彰弘（79歲）原是台灣人張炳煌，在台大法律系畢業後，留學日本東京一橋大學，畢業後留日工作並入籍日本，後改日本名及結婚，他將日本的無抵押方式貸款帶到香港，1993年跟人合夥開設亞洲聯合財務，目前公司資產約300億港元（約1110億台幣），為UA的創辦人及行政總裁，UA屬於香港新鴻基集團一員。

長原彰強是在2007年以1.78億港元（約6.6億台幣）買進現居，白加道31號在2003年由華人置業興建而成，建有4棟豪宅，華置的前主席香港知名富豪「大劉」劉鑾雄自己留有一棟，已贈給兒子劉鳴煒；另一棟是2005年誠廣投資董事長楊家誠以1.46億港元（約5.4億台幣）買進；而迪生集團主席潘迪生女兒潘楚穎（DeeDee）位於白加道23號的寓所，才在上週日被竊。

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