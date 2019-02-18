悲情香港！逾千港人上街抗議 醫療資源被中國人搶光

2019-02-18 08:14

〔即時新聞／綜合報導〕香港公立醫院幾乎處於「爆上加爆」的緊張狀態，香港民眾看病權利遭到嚴重排擠，昨天逾千人上街抗議，他們認為，中國人搶佔掉香港醫療資源的元凶，就是香港政府發行俗稱「單程證」的《前往港澳通行證》，致每年約5.4萬中國人特地到香港看病，讓香港民眾面臨困境。

綜合港媒報導，香港多個團體昨舉行「香港超負荷 醫療爆煲 削減單程證」遊行，指控香港原本已經超負荷的公營醫療系統，又受到中國新移民的大量擠入，以致形成「爆上加爆」的情況，而參與遊行的公立醫院的護士更指出，公立醫院的環境已經惡化到讓人傷心的地步，很多長者的「最後一程」都只能在「路邊床」，毫無尊嚴。

護士朱慧芳認為，政府再不適當控制人口，醫療資源不足，隨時可能引爆另一場大型疾病，而公立醫院急診室醫生鄺葆賢也認為，香港人很可能會面臨「病都不病不起」的慘劇。

不過香港社區組織協會則認為，人口老化才是醫療困局的主因，新移民則大多是青壯年，指遊行團體的控訴過度簡化，有欠公允。

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