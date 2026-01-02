看不到中共贏的可能！胡振東酸鼓吹投降媒體：他們拿了中國的錢

胡振東強調，除非中國透過心理戰、認知戰，讓台灣人自我放棄，未戰先降，「否則我真不知道中國怎麼打贏。」（影像來源：華視新媒體部）

前美國國防部官員胡振東近日接受《華視》專訪，面對主持人陳信聰提問台海戰爭如果爆發，美軍到底會不會協防台灣等種種提問，一一詳細解答，他有信心地指出，台灣有足夠的防禦資源，除非台灣被中國透過心理戰、認知戰擊垮，否則就算中國不惜一切代價進攻台灣，他也看不出哪一種情境，可以讓中國打贏這場仗。不過，他也諷刺部分鼓吹「台灣應該直接放棄」的媒體：「我認為這些媒體拿了中國的錢。」

胡振東指出，若爆發戰爭，美國會在台灣周邊執行防衛台灣的任務，在菲律賓、日本基地部署的兵力會到台灣附近，接著摧毀無論來自空中、陸地或是海上的威脅。屆時台灣只要專心面對從海峽正面來的中國軍隊就夠了，美軍以及其他盟軍如日本、澳洲會守住側翼。

針對陳信聰提問，如果中國不惜一切代價攻台，台灣撐得住嗎？胡振東說，台灣海峽對進攻方是無處躲藏的，如果中共連續攻台兩、三個月，共軍在空中或海上的所有目標都會被攻擊、摧毀，他不認為中共能經受起這種損失。他指出，很多媒體覺得台灣應該直接放棄，「我認為這些媒體是拿了中國的錢，才在推廣這種失敗主義的態度。」

胡振東說，如果仔細研究了台灣防衛的想定和流程，「我看不出哪一種情境可以讓中國打贏這一仗。」他強調，除非中國透過心理戰、認知戰，讓台灣人自我放棄、甚至未戰先降，「否則我真不知道中國怎麼打贏。」

詳見《華視》訪談影片約19分處

