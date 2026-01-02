今晚到明晨最冷！強烈冷氣團下週接力報到 10度低溫時間曝

未來一週氣溫趨勢。（氣象署提供）

今晚到明天清晨最冷！中央氣象署預報，這波強烈大陸冷氣團發威，但幸好已逐漸轉為乾冷的天氣型態。下一波冷空氣將在下週一逐漸南下、下週三開始影響台灣，強度為「強烈大陸冷氣團」，西部最低溫僅10度。

氣象署預報員林定宜表示，明天各地仍很寒冷，特別是清晨要注意，局部地區有持續10度左右或以下氣溫，氣象署持續發布新北市、台北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市、宜蘭縣低溫特報的橙色燈號。

林定宜表示，這波強烈大陸冷氣團要到週日（4日）才減弱，但週日受到清晨輻射冷卻影響，各地仍偏冷，白天起氣溫才會逐漸回升，但中南部日夜溫差大；各地大多為多雲到晴，僅基隆北海岸、東半部地區及恆春半島有零星短暫雨。

「下週一（5日）又有一波冷空氣逐漸南下，氣溫緩步下降」，林定宜表示，下週一、二兩天是下一波強烈大陸冷氣團南下過程，這兩天桃園以北、東北部及東部地區有局部短暫雨，東南部地區及恆春半島有零星短暫雨。這兩天中部以北、宜蘭低溫約12度到14度，南部、花東約15度到18度。

林定宜指出，下週三（7日）起，另一波強烈大陸冷氣團影響全台，目前看起來水氣不多，僅東半部地區及恆春半島有零星短暫雨，但仍相當寒冷，西半部、宜蘭低溫約10度到14度，花東約13度到15度。

氣象署今天也公布未來兩週的「月長期天氣展望」，未來2週受北方系統南下影響，各地氣溫偏低，中南部日夜溫差大。降雨部分，因環境場水氣偏少，北部及東半部有局部或零星短暫雨，其他地區主要為多雲到晴。氣象署也提醒，冷氣團影響時間較長，請民眾注意保暖。

明天天氣預測。（氣象署提供）

未來一週降雨趨勢。（氣象署提供）

天氣注意事項。（氣象署提供）

未來兩週「月長期天氣展望」。（氣象署提供）

